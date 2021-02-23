Haberler Altay Altay - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı?

Altay - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı?

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu bu akşam derbide kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olacak. Peki Altay - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

23.02.2021, 16:08