Altay - Altınordu maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı?

Kötü gidişin ardından deplasmanda direkt rakiplerinden Adana Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulup Play-Off hattına dönen siyah-beyazlılarda tedavisi süren stoper İbrahim forma giyemeyecek. Cezası biten Zeki görev yapabilecek. Evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalarak 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran kırmızı-lacivertlilerde ise tedavisi süren stoper Yusuf Yalçın ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Altınordu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başarmıştı.
ALTAY - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Altınordu maçı 23 Şubat Salı günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
GOLCÜLERİN MÜCADELESİ
Ligde yarın oynanacak Altay-Altınordu maçında iki takımın forma golcülerine büyük iş düşecek. Son 2 sezonun gol kralı Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao, son olarak Adana Demirspor deplasmanında 2 gol atarak 16 golle krallık yarışında zirvedeki yerini koruyor. Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldız adayı santrforu Enis Destan ise son 4 maçta 5 gol atarak toplam 7 gole ulaştı.
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