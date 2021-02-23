İzmir’e yakışsın

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu bugün derbide kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda oynanacak saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Emre Kargın yönetecek. İzmir derbisi TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak.

HATA İSTEMİYORLAR

Ligde 38 puanı bulunan iki takımdan Altay 5'inci sırada, Altınordu ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İki takım da galip gelerek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.

Kötü gidişin ardından deplasmanda direkt rakiplerinden Adana Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulup Play-Off hattına dönen siyah-beyazlılarda tedavisi süren stoper İbrahim forma giyemeyecek. Cezası biten Zeki görev yapabilecek. Evinde Adana ile 1-1 berabere kalıp 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran kırmızı-lacivertlilerde ise tedavisi süren stoper Yusuf Yalçın ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak.

BORNOVA'DA 30. RANDEVU

Altay ile Altınordu, profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 9'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 29 maçta karşılaştı. İki ekibin geride kalan maçlarında Altınordu'nun biri hükmen olmak üzere 12, Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altınordu 35 gol attı, Altay ise 31 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Altınordu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başarmıştı. Rekabette 42 farklı futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Altınordu adına 4 gol atan Arif Gümüşçeviren ile Altay'la 6 gol üreten Marco Paixao, en golcü isimler konumunda bulunuyor.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Altay-Altınordu maçında iki takımın formda golcülerine büyük iş düşecek. Son 2 sezonun gol kralı Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao, son olarak Adana Demirspor deplasmanında 2 gol atarak 16 golle krallık yarışında zirvedeki yerini koruyor. Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldız adayı santrforu Enis Destan ise son 4 maçta 5 gol atarak toplam 7 gole ulaştı.