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Büyük Altay kabus görüyor

Siyah-beyazlılar İzmir’de çıktığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. yolunda ağır yara aldı.

Büyük Altay kabus görüyor

25.2.2021

1. Lig'de ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Altınordu derbisinde ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrılan Altay, İzmir'de çıktığı son 3 maçta sıfır çekip Süper Lig hedefinde ağır yara aldı. Siyah-beyazlılar, 3-1'lik İstanbulspor ve 4-0'lık Keçiörengücü yenilgilerinin ardından iç sahada üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı. 38 puanda kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden İzmir ekibi, ilk 2 umutlarını büyük ölçüde yitirdi.

TARAFTARLAR SONUNDA İSYAN ETTİ
Altay'ın başında üçüncü maçına çıkan tecrübeli teknik direktör Osman Özköylü, 2 yenilgi, 1 galibiyet alarak kötü gidişe engel olamadı. Altay, Osman Özköylü yönetiminde oynadığı son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol görüp, rakip filelere 3 gol bıraktı. Taraftarlar da bireysel hatalar nedeniyle derbiyi kaybettiklerini belirtti.

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