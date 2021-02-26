Altay’da yıldız Kappel aranıyor

Spor Toto 1. Lig'de 3-1'lik Altınordu mağlubiyetinin yaralarını pazar günü deplasmanda karşılaşacağı son 12 maçını kazanan lider Giresunspor'u yenerek sarmak isteyen Altay'da Kappel kayıpları oynuyor. Göreve geldiği ilk karşılaşmada Keçiörengücü karşısında Hollandalı futbolcuyu 59. dakikada oyundan alan teknik direktör Osman Özköylü, bir sonraki hafta Adana Demirspor deplasmanında Kappel'i yedek soyundurdu.

OSMAN ÖZKÖYLÜ TERCİH ETMEDİ

Teknik patron Özköylü, son olarak Altınordu derbisinde sağ kanatta görev alan Kappel'i 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Altay'ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Kappel'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığı, oyuncunun son haftalardaki performans düşüşü nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi. 31 yaşındaki Kappel, şimdiye kadar 19 maçta 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.