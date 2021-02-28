Altay zor virajda

SPOR Toto 1. Lig'de hafta içinde derbide Altınordu'ya 3-1 yenilerek averajla Play-Off hattından çıkan Altay, bugün deplasmanda lider Giresunspor'a rakip olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN MAX 1'den canlı yayınlanacak. İzmir ekibine tedavileri süren Gençer, Özgür ve Harun dışında eksik yok. Ligde 38 puanı bulunan 7'nci sıradaki siyahbeyazlılar, 53 puanlı liderin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdirmeye çalışacak. Özgüveni tavan yapmış, birlikte oynamayı beceren, çok formda bir rakiple karşılaşacaklarını söyleyen Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim için kolay bir maç olmayacak. Oyuncu kalitemizi sahaya yansıtır, planlarımızı uygular ve basit hata yapmazsak kazanacağımıza inanıyorum" dedi.