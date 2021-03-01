Büyüksün Altay

Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig hedefiyle yola çıkan ancak son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Altay, deplasmanda 16 maçtır yenilmeyen lider Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek Play-Off hattına girdi. 13. dakikada Giresunspor'da Nalepa'nın ceza sahası yakınından gönderdiği pasa Caner Hüseyin ceza yayından gelişine şut çekti. Top kalenin üst direğini sıyırarak dışarı çıktı. 24. dakikada Giresunspor'da Serginho ceza sahasına derinlemesine pas gönderdi. Topu alan Eren'in vuruşunda top direği sıyırarak dışarı çıktı.

MARCO SON SÖZÜ SÖYLEDİ

47. dakikada Altay'da Paixao'nun gönderdiği pası alan Erhan, ceza sahası yakınında vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 56. dakikada Giresunspor'da Nalepa ceza sahasına orta yaptı. Kale yakınındaki Balde topu alarak yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 70. dakikada Altay'da köşe vuruşunun ardından ceza sahasından oluşan karambolde Marco Paixao, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2. Mücadele 2-1 Altay üstünlüğüyle sona erdi.



PAİXAO ATIYOR ALTAY KAZANIYOR

ALTAY'IN yıldız golcüsü Marco Paixao, Giresunspor maçında 70. dakikada attığı golle takımına altın değerinde 3 puanı getirdi. Son iki sezondur gol kralı olan bu sezonda bu alanda liderliği elinde bulunduran Portekizli yıldız, üst üste 3. maçında da ağları havalandırdı. Paixao, Giresun ağlarına yolladığı enfes golle bu sezonki 18. golünü kaydetti. Yıldız golcünün üçte asisti bulunuyor.



ÖZKÖYLÜ'DEN KADROYA AYAR

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde son oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Altınordu maçına göre kadroda beş değişiklik yaparak takımını Giresunspor önünde sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam kaleci Adam Stachowiak, Lokman Gör, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım ve Marcio Mossoro'nun yerlerine Cihan Topaloğlu, Murat Akça, Tolga Ünlü, Kholy Thiam ve Leandro Kappel'e ilk 11'de forma şansı verdi. Siyahbeyazlı İzmir temsilcisinde sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Gencer, Özgür ve Harun kadroda yer almadılar.