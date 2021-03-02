Muhteşem Altay

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda lider Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek rakibinin 12 haftalık galibiyet, 16 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Altay, her takımı yenebilecek güçte olduğunu gösterdi.

Son 12 karşılaşmada sadece 1 gol yiyen Karadeniz ekibinin kalesine 90 dakikada 2 gol bırakan siyah-beyazlılar, aldığı kritik 3 puanla adını yeniden Play-Off hattına yazdırmayı başardı. Sezonun ilk yarısında Altay'la 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 12 maç kazanan Giresunspor'un serisi yine Altay karşısında sona erdi. Yapılan flaş transferlere rağmen ligde aldığı istikrarsız sonuçlarla eleştirilen siyah-beyazlı ekip, lideri devirerek kara bulutları dağıttı.

YÜZLER NİHAYET GÜLMEYE BAŞLADI

ALTAY'DA yönetim ve teknik ekip galibiyetle derin bir nefes alırken, taraftarlar ve camianın da yüzü güldü. Altay, yarışa tutunarak sevinç yaşadı.