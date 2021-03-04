Altay tarihinin en golcü yabancısı Paixao

Son olarak Altay'ın deplasmanda 2-1 kazandığı Giresunspor maçında 1 gol atarak toplam 18 gole ulaşan Portekizli santrfor, en yakın rakiplerinin 5 gol önünde yer alıyor. Paixao'nun ardından Giresunsporlu Ibrahima Balde'nin ise 13 golü bulunuyor.

Altay'ın 36 yaşındaki golcüsü Marco Paixao, bu sezon Eskişehirspor'a 6; Bursaspor, Ankaraspor, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor'a 2'şer; Adanaspor ve Ümraniyespor 1'er gol attı.



EN GOLCÜ YABANCI

Paixao, ligde 2018-2019 sezonunda 29 gol, geçen sezon ise 22 gol kaydetti. Bir kez de kupada gol atan Paixao, Altay formasıyla toplam 66 gole ulaştı. Kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Paixao, genel sıralamada ise 70 golle Ayfer Elmastaşoğlu, 72 golle Reha Kapsal ve 146 golle Mustafa Denizli'nin ardından siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 4. golcü oyuncu olarak yer alıyor.