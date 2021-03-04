Altay’a iyi haber

Spor Toto 1. Lig'deki Play-Off yarışında Pazar günü evinde kendisi gibi 41 puanı bulunan Tuzlaspor'la oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altay'da sakat oyuncuların iyileşmesi yüzleri güldürdü.

Siyah-beyazlılarda iç sahada oynanan Ankara Keçiörengücü maçında sakatlandıktan sonra sol arka adalesinde yırtık tespit edilen ve son 3 karşılaşmada forma giyemeyen kaptan İbrahim Öztürk'ün iyileşerek takımla çalışmalara başladığı, teknik heyetin 39 yaşındaki deneyimli stoperi bu hafta hiç riske etmeyi düşünmediği de belirtildi.

GENÇER DE BAŞLADI

Siyah beyazlı İzmir ekibinde sezon başında ikinci kez çapraz bağ ameliyatı olan Gençer de antrenmanlara başladı. Altay'da kasığındaki sakatlık nedeniyle tedavisi süren ön libero Harun ve çapraz bağ ameliyatı olup sezonu kapatan sol bek Özgür dışında eksik yok.