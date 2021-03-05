Altay iskeleti oturttu

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Altay'da, teknik direktör Osman Özköylü sonunda ideal on birini buldu. Siyah-beyazlı ekipte 4 haftadır görevde olan Özköylü, lider Giresun ile son oynanan ve zaferle sonuçlanan maçı on birinde karar kıldı. Altınordu derbisinden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldıktan sonra lider Karadeniz ekibi karşısında taşları yerinden oynatan Özköylü bu hamlesiyle 3 puana uzanmayı bildi.

5 FUTBOLCUDAN VAZGEÇMEDİ

Giresunspor'a karşı ilk 11'de 5 değişiklik yapan teknik patron Özköylü, kalede Stachowiak'ın yerine Cihan'a, sağ bekte Cebrail'in yerine Tolga'ya, stoperde Lokman'ın yerine Murat'a, orta sahada Zeki'nin yerine Thiam'a, hücumda Mossoro'nun yerine Kappel'e forma verip 2-1'lik galibiyete imza attı. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, görev aldığı ilk 4 müsabakada 5 futbolcuyu devamlı ilk 11'de oynattı.

Siyah-beyazlılarda forvet Paixao, stoper Berkay, sol bek Mehmet Erdem, ön libero Scuk ve sol kanat Erhan deneyimli teknik adamın bankoları olarak göze çarptı. Tecrübeli çalıştırıcının pazar günü iç sahada oynanacak Tuzlaspor maçında, Giresun karşısında kazanan 11'i bozmaması bekleniyor.