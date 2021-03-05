Altay'a taraftar desteği

Altay sevdalıları, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nin dışından yaptıkları tezahüratlar ve yaktıkları meşalelerle oyuncuların motivasyonunu artırdı.

Ligde son 2 sezonda gol kralı olarak Altaylıların gönlünde taht kuran Portekizli forvet Marco Paixao, taraftara üçlü çektirdi. Kaptan İbrahim Öztürk de ziyaret nedeniyle 12'nci adama teşekkür etti. Siyah-beyazlılar, hazırladıkları Türkçe ve İngilizce pankartlarla futbolculara, "Ayağa kalk ve savaş" mesajı verdi.