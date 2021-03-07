Altay zirve aşkıyla

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Giresunspor'u 2-1 yenerek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdiren Altay, bugün evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Birinci Lig'de deplasmandaki son 3 maçını kazanmasına rağmen iç sahada son 3 karşılaşmayı kaybeden İzmir ekibi 41 puanla 6. sırada, aynı puandaki Tuzlaspor ise averajla 7. basamakta yer alıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Özgür, Harun ve Gençer oynamıyor. İyileşen İbrahim konusunda son kararı ise teknik direktör Osman Özköylü verecek.