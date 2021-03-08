Altay şov yaptı

Spor Toto Birinci Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Altay, sahasında Play-Off'taki rakiplerinden Tuzlaspor'u farklı mağlup etti: 5-0. Siyahbeyazlılar, Giresunspor'un ardından Tuzlaspor'u da yenerek ikide iki yaptı. 9. dakikada Leandro Kappel'in ortasında topa kafayı vuran Adrien Regattin'in şutu kalecide kaldı. 34'te Erhan Çelenk çalımlarla ceza sahasına girdi, şutunu çekti ama kaleci topu son anda kornere çeldi. 45+1'de Khaly Thiam'ın pasında Marco Paixao kale önünde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yasin'in Marco Paixao'ya hareketini faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+2'de penaltıyı kullanan Marco Paixao, topu kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

49'da Erhan Çelenk'in şutunu kaleci kurtardı ancak dönen topu tamamlayan Leandro Kappel topu ağlara gönderdi: 2-0. 66'da Adrien Regattin'in ortasında arka direkte topla buluşan Murat Akça, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleye gönderdi: 3-0. 90'da Marcio Mossoro'nun ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşu rakibe de çarparak filelere gitti: 4-0. 90+2'de Marco Paixao'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topa vuran Ziya Alkurt, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-0. Maç 5-0 sona erdi.



ÖZKÖYLÜ KADROYU BOZMADI

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü Giresunspor karşılaşmasının kadrosunda değişiklik yapmadan sahaya çıktı. Başarılı hoca kalede yine Cihan'a forma verirken, savunmayı Tolga, Murat, Berkay ve Mehmet Erdem'den kurdu. Orta saha da Thiam, Scuk, Regattin, Kappel ve Erhan oynarken ileri uçta da Paixao görev yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Özgür, Harun ve Gençer kadroda yoktu. Tedavi süreci biten ancak idman eksikliği olan İbrahim Öztürk kadroda yer almadı.