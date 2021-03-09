Altay tam gaz!

Spor Toto Birinci Lig'de deplasmanda lider Giresunspor'u 2-1 yendikten sonra dün evinde iddialı rakiplerinden Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ederek çıkışa geçen Altay, Süper Lig yarışındaki iddiasını ve inancını ortaya koydu. Lider Giresunspor ve takipçisi Samsunspor'un haftayı puansız kapatmasının ardından İzmir ekibi zirveyle arasındaki puan farkını da eritti. Altıncı sıradaki siyah-beyazlılar, 44 puana ulaşarak ilk 2 ile arasındaki puan farkını 9'dan 6'ya düşürdü. Play-Off hattındaki İstanbulspor ve Altınordu'nun 2'şer puan kaybetmesi de Altay'ın haftanın en karlı ekibi yaptı. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapamayan siyah-beyazlılar son iki haftada ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını mest etti.

SERİ DEVAM EDECEK

Güçlü kadrosuyla son 9 maçta fikstür avantajınını iyi kullanarak ilk 2'den direkt Süper Lig'e yükselmenin planlarını Altay, kalan periyotta Play-Off hattında yer almayan Balıkesirspor (D), Menemen, Bursa (D), Boluspor, Ankaraspor (D), Adanaspor, Akhisarspor (D), Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor'la karşılaşacak. İç sahadaki 3 maçlık mağlubiyet serisine güzel bir oyun ve skorla son vererek çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Taşlar yavaş yavaş oturmaya başlıyor, böyle devam edeceğiz. Artık ilk 2'ye biraz daha yakınız. Kazandığımız her maç bizi hedefimize ulaştıracak. Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum. Tuzlaspor önünde mükemmel bir oyun ortaya koyan futbolcularımın hepsini alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

MARCO PAŞA KOPTU GİDİYOR

Altay'ın başarılı forveti Paixao emin adımlarla üçüncü gol krallığına koşuyor. 1. Lig'de son iki sezon en çok gol atan isim olarak krallık tacını giyen Marco Paşa bu sezon da krallıkta zirvede yer alıyor. Tuzla filelerini havalandıran yıldız, bu sezon ki gol sayısını 19'a çıkardı . Paixao'nun en yakın takipçisi ise 14 golü bulanan Giresunsporlu Balde.



DENİZ KADAH VE MURAT ÇOK MUTLU

ALTAY'IN devre arasında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Deniz Kadah ve stoper Murat Akça, Tuzlaspor filelerini havalandırarak gol hasretlerine son verdi. Deniz Kadah en son golünü Göztepe formasıyla 417 gün önce kupa maçında Antalyaspor'a atmıştı, Stoper Murat Akça ise 1409 gün sonra gol sevinci yaşadı. Murat, 2017 yılında Malatay formasıyla Göztepe'ye gol kaydetmişti.