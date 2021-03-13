Altay inançlı

SPOR Toto 1. Lig'de son 2 maçında lider Giresunspor ve Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig yarışında tekrar çıkışa geçen Altay'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Henüz başarılmış bir şey yok" mesajı verdi. Kötü giden haftarlardan sonra gelen galibiyetlerin moral ve motivasyon olarak kendilerini tekrar ayağa kaldırdığını belirten deneyimli teknik patron, "Gelişim sürecini devam ettiriyoruz. Bir anda bir şeyleri değiştirmek kolay olmuyor, üzerine koyarak gidiyoruz. Fiziksel, taktiksel, saha içi planı olarak oyuncular bizi anlamaya başlıyorlar. Sonuçların gelmesi, iyi oyun onları da keyiflendiriyor. Henüz başarılmış bir şey yok. Geçmişte kaybedilmiş maçların telafisini anca yapıyoruz. Ancak yüzümüz daha da gülecek" dedi.

EKSİKLERİMİZ VAR

Tecrübeli teknik direktör Osman Özköylü şöyle konuştu: "Çok iyi çalışıyoruz. Her geçen gün istediğimiz seviyeye yaklaşıyor takım. Eksiklerimiz elbette var. Biz geleli 1 ay oldu. Arka arkaya oynamak zorunda kaldık. Bir değişim var ve bunu sürdürmek en büyük amacımız."