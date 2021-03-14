Bal-Kes’in rakibi Altay

TFF Birinci Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, bugün deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Altay, son 2 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Dış sahada 3 maçtır galip gelen İzmir ekibinde kart cezalısı sağ bek Tolga Ünlü dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

BALIKESİR 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

KÜMEDE kalma mücadelesi veren Balıkesirspor ise son 6 maçtır yenilmiyor. Kırmızı- beyazlılar bu süreçte teknik patron Yusuf Şimşek ile 2 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan Ege derbisinde Aydeniz Et Balıkesirspor, Altay'ı 3-1 yenmişti. 18 yıllık Süper Lig hasretine bu sezon son vermek isteyen siyah-beyazlılar rakibinin namağlup serisine son vermek ve rövanşı almak istiyor.



14. RANDEVU

İki Ege temsilcisi bugün Balıkesir Atatürk Stadı'nda 14. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 13 karşılaşmada Aydeniz Et Balıkesirspor sahadan 6 kez galip ayrılma başarısını gösterdi. Altay'da 5 kez kazanan taraf oldu. İki kulüp arasındaki iki müsabakada rılma ise beraberlikle sonuçlandı. Balıkesir'de oynanan maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor. Balıkesir'de oynanan 6 maçın 4'ü kırmızı-beyazlılar kazanırken, Altay deplasmanda 1 kez güldü. Bir maçta da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.