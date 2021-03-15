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Altay doludizgin

İzmir temsilcisi, altı maçtır kaybetmeyen Bal-Kes’i Kappel, ve Cebrail’in golleriylefarklı mağlup etti. Son üç maçta 9 puan toplayan Altay ilk iki iddiası için yoluna kayıpsız devam etti.

Altay doludizgin

15.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki hedefiyle mücadele eden Altay dün zorlu deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. İzmir ekibi puanını 47'ye çıkartarak yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşmanın 15. dakikasında Erhan Çelenk'in savunma arkasına yolladığı pasla topla buluşan Kappel, Oğuzhan'dan sıyrıldı. Hollandalı şık bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşmanın 41. dakikasında sağ çaprazdan kaleye uzak bir mesafeden kazanılan frikikte Mehmet Erdem topu uzak köşeden filelerle buluşturmayı başardı: 0-2. 45+2'de itirazları nedeniyle Aydeniz Et Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kırmızı kartla oyun alanından gönderildi.

CERBARİL SKORU BELİRLEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip farkı azaltmak için baskı kurmaya çabaları sonuç vermedi. İyi bir savunma yapan ve gol arayan Altay, Bal-Kes'in maça ortak olmasına izin vermedi. Mücadelenin 90+2. dakikasında Zeki Yıldırım'ın aşırtma pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cebrail attığı şık golle skoru belirledi: 0-3. Altay, Balıkesir deplasmanında üç puanı 3 golle aldı.

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