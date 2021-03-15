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Haberler Altay Seriyi bozmadı

Seriyi bozmadı

İzmir ekibi 3’te 3 yaparak ilk iki iddiasını ortaya koydu

Seriyi bozmadı

15.3.2021

18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay'ın çıkışı sürüyor. Spor Toto 1. Lig'de son üç karşılaşmasında lider Giresunspor'u deplasmanda dize getiren, ardından sahasında Play-Off yarışı veren Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden İzmir ekibi dün de 6 karşılaşmadır yenilmeyen Balıkesirspor'u dış sahada yenerek üç maçta 9 puanı hanesi yazdırdı. Siyah-beyazlılar aldıkları başarılı sonuçların ardından gözünü ilk 2'ye dikti. Puanını 47'ye çıkaran Altay gücünü ortaya koydu. İzmir temsilcisinin devre arasında Gaziantep FK'dan kadrosuna kattığı sol bek Mehmet Erdem Uğurlu dün Altay formasıyla ilk golünü Balıkesir filelerine yollamayı başardı.

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