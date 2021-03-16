Altay gaza bastı

SPOR Toto Birinici Lig'de Giresunspor (D) ve Tuzlaspor galibiyetlerinin ardından deplasmanda Balıkesirspor'u da 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yapıp 47 puana ulaşan Altay, Süper Lig yarışında kaza yapmadan yoluna devam ediyor. Deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmada Eskişehirspor, Adana Demirspor, Giresunspor ve Balıkesirspor'u dize getiren siyah-beyazlılar, dış sahadaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. İzmir temsilcisi evindeki 5-0'lık Tuzlaspor galibiyetinin ardından Balıkesir'den 3-0'lık zaferle dönerek son 2 haftada 8 gol atıp, kalesini gole kapattı. Lider Giresunspor'la arasındaki puan farkını 3 haftada 15'ten altıya düşüren İzmir temsilcisi Altay, direkt ilk ikiden 18 yıldır hasretini duyduğu Spor Toto Süper Lig'e yükselme şansını iyice artırdı.

OSAMN ÖZKÖYLÜ ÇIKIŞA GEÇİRDİ

İZMİR ekibini çıkışa geçiren teknik direktör Osman Özköylü, takımın başında yer aldığı 6. maçında 4. galibiyetini alarak alkış topladı. Balıkesirspor galibiyeti sonrası oyuncularına teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Sahada istediklerimizi yapan, topa sahip olan, kendi oyununu rakibe kabul ettiren bir Altay vardı" diye konuştu.



BAŞKAN ÇOK MUTLU

BALIKESİRSPOR'U deplasmanda yenen Altay'da büyük sevinç yaşanıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, son 3 maçı kazanarak çıkışlarının sürdüğünü belirterek, "Galibiyetlerin devamının gelmesini istiyoruz. Üst sıralarda puan kayıplarının yaşandığı haftalarda kazanmak bizleri çok mutlu etti. Süper Lig hedefimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam" diye konuştu.