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Altay 3 - Menemenspor 0 I MAÇ SONUCU

. Lig'in 27. hafta açılış maçında bugün İzmir derbisi oynanacak. Altay ile Menemenspor'un karşı karşıya geleceği müsabaka 19.00 başlayacak. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay 3 - Menemenspor 0 I MAÇ SONUCU

19.03.2021, 18:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021, 20:56

İzmir temsilcilerinden Altay ile Menemenspor'un Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da karşılaşacağı müsabakada, hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Ligde son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Berkay Sülüngöz forma giyemeyecek.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Menemenspor, galip gelemediği son 3 lig müsabakasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 28 puana sahip Menemenspor, düşme hattındaki Akhisarspor'un 2 sıra önünde 14. durumda yer alıyor.

Kırmızı kart cezalısı Ibrahim Alhassan Adamu ile sarı kart cezalısı Yusuf Talum'un forma giyemeyeceği Menemenspor'da, Alaattin Hamza Ok'un da sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk devresinde Altay, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

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