Altay’ın Süper Lig inadı

SPOR Toto 1. Lig'de İzmir derbisinde konuk ettiği Menemenspor'u 3-0'lık skorla devirmeyi başaran Altay, Süper Lig rotasına girdi. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde son 4 maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar ligde 50 puana ulaşarak ilk 2'nin en iddialı takımlarından biri konumuna geldi. Ligde puan maratonunun bitimine 7 maç kala ilk iki şansını kuvvetlendiren Altay, Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor (İ), Ankaraspor (D), Adanaspor (İ), Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Halı Bandırmaspor'la (İ) karşılaşacak. Menemenspor karşısında erken golü bulduktan sonra bunun futbolcularda rahatlığa ve dağınıklığa neden olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Oyuncu kalitemizi gösterdik. Daha farklı kazanabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Şimdi ilk 2'ye biraz daha yakınız. Daha iyi, daha güçlü, daha inançlı bir takım olmak ve hedefe ulaşmak için çok çalışmalıyız. Bu şekilde de devam etmek en büyük arzumuz" dedi.



KALESİNİ KAPATTI

SÜPER Lig hayalini bu sezon gerçekleştirmeyi planlayan Altay, seri yakaladığı son 4 maçta kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, Giresun, Tuzla, Balıkesir ve Menemen filelerini toplam 13 kez sarsmayı başarırken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Giresun önünde fileleri bir kez havalanan Altay son üç maçı da gol yemeden tamamladı. Portekizli yıldız Marco Paixao, 19 golle siyah-beyazlı ekibin en golcü futbolcusu oldu. Son iki sezonun gol kralı Paixao ise yine zirvede yer alıyor.



İBRAHİM'DEN RESİTAL

Altay'ın 39 yaşındaki kaptanı İbrahim Öztürk Menemenspor'a attığı 2 kafa golüyle galibiyetin baş mimarı oldu, ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla futbolseverlerin alkışını topladı. Sarı kart cezalısı Berkay'ın yokluğunda şans bulan kaptan İbrahim, bu sezonki ilk gollerini kaydetti. Deneyimli defans oyuncusu Altay formasıyla attığı son 4 golü kafayla filelere gönderdi. Geçen sezon futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklayan, sezon başında kararını değiştiren usta stoper, profesyonel kişiliğiyle siyah-beyazlı takımdaki genç futbolculara da örnek oluyor.