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Büyük Altay koptu geliyor

Son 4 maçını kazanan İzmir ekibi, ilk 2 ile puan farkını eritti. Üçüncü sıraya yerleşerek göz dağı verdi.

Büyük Altay koptu geliyor

22.3.2021

Spor Toto Birinci Lig'de üst üste 4 galibiyet alan İzmir temsilcisi Altay, 7. sıradan 3. sıraya yükselirken, bu periyotta ilk 2 ile arasındaki puan farkını 11'den 1'e düşürdü. Ligde 23. haftada derbide Altınordu'ya 3-1 yenilerek 38 puanla 7. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, o hafta 2. sıradaki 49 puanlı Yılport Samsunspor'un 11 puan gerisinde yer alıyordu.

4 MAÇTA DA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ
Derbiden sonra 4'te 4 yaparak 12 puan toplayan İzmir ekibi 50 puana ulaşıp 3. basamağa yükselirken, zirve takipçisi Samsunspor aynı periyotta sadece 2 puan toplayıp 51 puanda kaldı. Direkt Süper Lig iddiasını güçlendiren Altay, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

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