1. Lig’de mücadele eden Altay ve Altınordu zorlu yarışta gözünü ilk iki sıraya çevirdi

1. Lig'de mücadele eden Altay ve Altınordu son 7 haftaya girilirken gözünü ilk 2'ye çevirdi. İzmirliler uzun bir aradan sonra Süper Lig'e çıkarak taraftarlarına bayram yaşatmak istiyor. İlk 2'nin direkt Süper Lig'e yükseleceği, 4 takımın ise Play-Off oynayacağı ligde 3'üncü sırada yer alan 50 puanlı Altay ilk 2'nin sadece 1 puan gerisinde, 5'inci basamaktaki 49 puanlı Altınordu ise 2 puan gerisinde yer alıyor.

Ligde 51 puanlı Samsun zirve takibini sürdürürken, 4. sıradaki Adana Demir'in 49, 6. İstanbulspor'un 47, 7. Keçiörengücü'nün ise 46 puanı bulunuyor. Süper Lig'de en son 2002-03 sezonunda yer alan siyah-beyazlılar 18 yıllık özlemi sonlandırmak, kırmızılacivertliler ise 51 yıllık hasreti bitirmek için gün sayıyor. Altay 27 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken; Altınordu ise 14 galibiyet elde etti, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

ALTINORDU'NUN KALAN MAÇLARI

ESKİŞEHİRSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ (D)

ADANADEMİRSPOR

AKHİSARSPOR (D)

GİRESUNSPOR

TUZLASPOR

BALIKESİRSPOR (D)

ALTAY'IN KALAN MAÇLARI

BURSASPOR (D)

BOLUSPOR

ANKARASPOR (D)

ADANASPOR

AKHİSARSPOR (D)

ÜMRANİYE (D)

BANDIRMASPOR



SÜPER LİG'DE ÜÇ İZMİR TAKIMI OLABİLİR

İKİ İzmir temsilcisinin, ilk 2'ye girme ihtimali yer alıyor. İzmirli futbol severlerin en büyük hayali, Altay ve Altınordu'nun direkt ilk 2'den Süper Lig'e adım atması. Bir İzmir takımının ilk 2'den diğerinin de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma şansı da yer alıyor. Siyah-beyazlı ve kırmızılacivertli takımın bir üst lige çıkmasıyla birlikte 4 sezondur Süper Lig'de yer alan Göztepe ile birlikte İzmir'in üç takımla temsil edilebilecek olması büyük heyecan yaşatıyor.

ÖZKAYNAK PROJESİ

KADROSUNDA yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu, yerli oyuncularla Süper Lig yarışında mücadele ediyor. Her hafta altyapısından yetişen en az 7-8 futbolcusuna şans veren İzmir ekibi, gençlerin ortaya koyduğu performansla futbol camiasından büyük alkış alıyor.

USTA AYAKLAR İŞBAŞINDA

BU sezon işini şansa bırakmayan Altay sezon başı ve devre arasında önemli takviyeler yaparak iddiasını ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekibin kadrosuna kattığı oyuncuların büyük çoğunluğu Süper Lig deneyimi olan tecrübeli isimler. İzmir ekibinin bünyesinde yer alan Mosssoro 37 yaşında. Son iki sezondur 1. Lig'de gol kralı olan Paixao bu sezonda 19 golle krallıkta zirvede. 31 yaşındaki Erhan Çelenk 5 golle takıma katkı yaptı. Süper Lig deneyimli 30 yaşındaki Regattin de 3 gol ve 3 asistle öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Kappel de 6 golle katkı sağladı.