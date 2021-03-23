Heyecanım hiç bitmedi

Altay'ın takım kaptanı 39 yaşındaki İbrahim Öztürk, uzun futbolculuk kariyeriyle örnek olmaya çalıştığını söyledi. Profesyonel olarak futbola 2002-2003 sezonunda Erciyesspor'da başlayan İbrahim, bu sezon Süper Lig ve 1. Lig'de en "tecrübeli" isim konumunda bulunuyor. Profesyonel liglerin tümünde forma giyen tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de Bursaspor'la, 1. Lig'de Sivasspor'la, 2. Lig'de Altay ve Erciyesspor'la ve 3. Lig'de de Karamanspor'la şampiyonluk yaşadı.

Liglerde ve kupada toplam 482 maça çıktı ve 20 gol kaydetti. İzmir ekibinin deneyimli kaptanı, futbola başladığı ilk günkü heyecanını koruduğunu belirtti.

İbrahim, "Bu çok önemli, bunu devam ettirmek, devamlılığı getirmek. Türkiye'de kalıplaşmış bir durum var. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Kendine baktığın sürece gideceksin. Türkiye'de bir sistem var; 25 yaş öncesi genç, 30 yaş sonrası yaşlı. Bunu da kırmak istiyoruz aslında. Herkesin bunlara ihtiyacı var. Kaptanlık değil, ağabeylik yapmaya çalışıyorum. Yeni gelen arkadaşlara, genç nesle bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Süper Lig'e yükselmek için takımdaki herkes sorumluluğunun farkında. Aradaki farkı kapatıp hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.



İBRAHİM'DEN İNCİLER

ALTAY'LA Süper Lig'e çıkıp kariyerimi taçlandırmak istiyorum.

FUTBOLCULUK kariyerimi tamamladıktan sonra futbolun içinde devam etmek istiyorum. Bu tecrübelerimizi bırakıp gitmek olmaz. Kazandıklarımızı yeni nesle vermek de bize düşüyor.

HEDEFTE sınır yoktur. Olabildiğince gidiyorsun. Avrupa'da bunun çok örnekleri var, Türkiye'de de oldu. Tugay Kerimoğlu 30 yaşında Avrupa'ya gitti.

TÜRKİYE'DE çok iyi forvetler vardı. Ben bu süreçte başarılı oldum. Bu benim için ayrı bir mutluluk. Ama bu bir takım oyunu.