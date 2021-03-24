Altay’ın gözü yüksekte

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Samsunspor'un 1 puan gerisinde yer alan Altay gözünü ilk iki sıraya dikti. Son 4 maçında 12 puan toplayan İzmir temsilcisi, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor önünde de kazanıp bu sezon ikinci kez 5'te 5 yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar ligin ilk yarısında Ankaraspor (3-0), Adanaspor (1-4), Akhisar (2-1), Ümraniye (3-1) ve ertele maçında Tuzla'yı (0-1) yenmeyi başardı. Ligin ikinci yarısında da Giresunspor (1-2), Tuzlaspor (5-0), Balıkesirspor (0-3) ve son olarak İzmir derbisinde Menemenspor'u (3-0) mağlup eden siyah-beyazlılar ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'u da devirip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

GOL YAĞMURU

LİGDE bu sezon rakip fileleri 52 kez havalandırıp en çok gol atan ekip olan Altay son 4 maçta da 13 gol atarak rakiplerine adeta gözdağı verdi. Kalesinde 34 gol görerek 1. Lig'de en çok gol yiyen Eskişehirspor önünde mücadele edecek İzmir ekibinde teknik patron Osman Özköylü'nün oyuncularını havaya girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, "Maç sahada mücadele edilerek kazanılır. Tüm rakiplere aynı ciddiyetle hazırlanmalıyız. Ayaklarımız yere basmalı. Kalan tüm maçlarımız final" dedi.





ASİST KRALI

Altay'ın başarılı kanat oyuncusu Erhan Çelenk bu sezon takımı adına 10 gole katkı yaptı. Beş kez rakip fileleri havalandıran 32 yaşındaki futbolcu 5 golün landıran de pasını verdi. Erhan Çelenk son iki karşılaşmada gol atamasa da üç asist yapma başarısını gösterdi

GÖZLER MARCO PAŞA'DA

Spor Toto 1. Lig'de son iki sezondur gol kralı olma başarısını gösteren Altay'ın Portekizli forveti Marco Paixao son iki maçta Balıkesirspor ve Menemenspor filelerini havalandıramadı. Eskişehirspor mücadelesinde yıldız futbolcunun patlama yapması bekleniyor. Paixao ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Es-Es filelerini 4 kez havalandırmıştı. Başarılı oyuncu bu sezon da 27 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alıyor.

POLONYALI ELDİVEN KONTENJANA TAKILDI

1. Lig'de ilk 2 yarışı veren Altay'da Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya giremiyor. Siyah-beyazlı kulübün ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki file bekçisi, ilk kez 20'nci haftadaki Eskişehirspor deplasmanında görev aldı. Bir sonraki hafta teknik direktör Osman Özköylü'nün göreve geldiği Keçiörengücü maçında kadroya alınmayan Stackhowiak, İzmir ekibi bu müsabakayı 4-0 kaybedince 22'nci haftadaki Adana Demirspor randevusunda eldivenleri yeniden devraldı.

FORMAYI ALAMADI

ÖZKÖYLÜ, Altınordu derbisinde kaleyi yine Polonyalı eldivene emanet etti. Siyah-beyazlıların derbiyi 3-1 kaybetmesinin ardından Adam Stackhowiak bir daha forma yüzü göremedi. Özköylü, bu periyotta 6 yabancı hakkını Scuk, Thiam, Kappel, Regattin, Mossoro ve Marco Paixao'dan yana kullandı.