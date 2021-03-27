Altay’ı savunmacılar taşıyor

SPOR Toto, 1. Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kala direkt Süper Lig hedefine odaklanan Altay'da, defans oyuncuları son haftalarda gösterdikleri başarılı savunmanın yanı sıra attıkları gollerle hücumda da takıma katkı sağlayarak siyah-beyazlı ekibin çıkışında önemli pay sahibi oldu. Son 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak alkış toplayan İzmir ekibinin bu periyotta bulduğu 11 golün 5'ine defans hattı imza attı. Altay'ın evinde Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada stoper Murat Akça, takımının 3. golünü kaydederek rakibin fişini çekti. Siyah-beyazlıların Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği randevuda sol bek Mehmet Erdem ve sağ bek Cebrail rakip fileleri sarstı.

KAPTAN İBRAHİM ÖZTÜRK FARK YARATTI

MURAT, Mehmet ve Cebrail ilk gol sevinçlerini yaşadı. Son olarak iç sahadaki 3-0'lık Menemenspor zaferinde 40 yaşını kutlamaya hazırlanan profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu stoper İbrahim Öztürk, iki kafa golüyle galibiyetin mimarı oldu.