Altay'ın kozu tecrübe

Spor Toto 1. Lig'de 50 puanla üçüncü sırada yer alan ve ilk iki ile arasında 1 puan fark bulunan Altay gözünü Süper Lig'e dikti. 18 yıllık Süper Lig hasretine bu sezon son vermek isteyen İzmir ekibinin kalan 7 haftada en büyük kozu deneyimli kadrosu. Teknik patron Osman Özköylü'nün görev gelmesiyle müthiş bir çıkış yakalayan Altay'ın yedek kulübesi deneyimli isimlerle dolu. Geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olan siyah-beyazlı ekipte Çağlar Birinci (35), kaleci Stachowiak (34), Rıdvan Şimşek (30), Yekta Kurtuluş (35), Mossoro (37), Ziya Alkurt (30) ve Deniz Kadah (35) gibi isimler henüz ilk 11'in düzenli oyuncusu olamadı. Bu deneyimli kramponlarda zorlu şampiyonluk yarışında ilerleyen haftalarda takıma önemli katkı yapmaları bekleniyor. 29.3 yaş ortalamasıyla ligde en tecrübeli üçüncü takım konumunda bulunan Altay'ın as kadrosundaki isimlerinde bir çoğu 30 yaş üzerindeki futbolculardan kurulu. Gol krallığında zirvede yer alan Paixao (36), Kappel (31), Erhan Çelenk (32), Scuk (30), Murat Akça (32), İbrahim Öztürk (39), Mehmet Erdem (32) ve Tolga Ünlü (31) İzmir ekibinin iskeletini oluşturan isimler. Altay'ın zorlu yarışta deneyimli kadrosuyla şampiyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor.



YA KAZANIYOR YA KAYBEDİYOR

SPOR Toto 1. Lig'de 50 puanla 3. sırada yer alan ve gözünü ilk 2'ye diken Altay, ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkat çekiyor. Siyahbeyazlılar şimdiye kadar oynadığı 27 maçta sahadan sadece 2 kez 1 puanla ayrıldı. İzmir temsilcisi sezonun ikinci yarısında bir kez bile berabere kalmayarak taraftarını ya üzdü ya da sevindirdi. Ligde 16 galibiyet, 9 da mağlubiyeti bulunan İzmir temsilcisi yalnızca ligin ilk haftasında konuk ettiği 1 puan önündeki Samsun'la (0-0) ve 10. haftada ağırladığı lider Giresun'la (1-1) yenişemedi.

DENİZLİSPOR İLE MAÇİLE ÖZEL

MİLLİ maç arasını boş geçmek istemeyen Altay bugün Denizlispor ile özel bir maç yapacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Siyahbeyazlı ekipte teknik heyetin ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor. Öte yandan İzmir temsilcisinde forma rekabetinin üst seviyede oluşu kurmayları mutlu ediyor. Alternatifli bir kadroya sahip olan Altay'da oyuncuların formayı kapmak için yoğun bir çaba sarf ettiği bildirildi. Altay, ligde 5 Nisan'da deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ