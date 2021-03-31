Altay’da forma savaşı

Spor Toto 1. Lig'de 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik direktör Osman Özköylü'yü savunma hattında zorlu bir seçim bekliyor. Deneyimli teknik adam 3-0 kazandıkları Menemen maçında attığı 2 kafa golüyle galibiyette başrolü oynayan kaptan İbrahim Öztürk ile sarı kart cezası sona eren gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz arasında seçim yapacak. Son haftalarda ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri olan Berkay'ın yokluğunda şans bulan 39 yaşındaki stoper İbrahim'in müthiş bir performans sergilemesi teknik patron Özköylü'yü ikilemde bıraktı. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün kazanan 11'i bozup bozmayacağı merak konusu oldu. İzmir ekibinde 24 yaşındaki savunma oyuncusu Berkay 17 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Takım kaptanı İbrahim ise sahaya çıktığı 15 mücadelede 2 gol atıp 1 asist yapma başarısını gösterdi.