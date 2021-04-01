Altay ava çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki hedefindeki Altay'da gözler Bursaspor maçına çevrildi. Lig son 4 maçını kazanan ve 50 puanla ikinci sıradaki 51 puanla Samsunspor'u yakından takip eden İzmir ekibi, zorlu deplasmanda da kazanıp galibiyet serisine devam etmek istiyor. Siyah-beyazlıların, Bursa ekibine karşı son 5 maçta önemli bir üstünlüğü yer alıyor. Son 5 müsabakada Altay, sahadan 3 kez galip ayrıldı. Bir mücadele beraberlikle sonuçlanırken bir karşılama ise beraberlikle sonuçlandı.

74 KEZ RAKİP OLDULAR

Ligin ilk yarısında Altay, İzmir'de oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi. Geçen sezon ise Bursa'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, Altay kendi sahasında rakibini 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin iki köklü kulübü daha önce 74 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçların 27'sini İzmir temsilcisi galip tamamladı. 18 karşılaşma beraberlikle biterken 29 maçı Bursaspor kazandı. Öte yandan Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Çağlar Birinci'nin son durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ