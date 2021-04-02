Altay’da Gençer sevinci

BİRİNCİ Lig'de ilk ikiye kalma mücadelesi veren Altay'da sezon başı kampında sakatlanan Gençer Cansev'in sahalara dönmesi yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz sezon 4 Aralık 2019 tarihinde İzmir'de Trabzonspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan 32 yaşındaki futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Gençer, sezon başı kampında aynı sakatlığı yaşadı. Başarılı geçen operasyonun ardından fizik tedavi sürecini tamamlayan Gençer Cansev takımla birlikte idmanlara çıkıyor. Fizik olarak hazır olmayan Altay'ın takım kaptanlarından yıldız oyuncunun ligin son iki haftasında kadroya girebilmesi bekleniyor.

GENÇER RİSKE EDİLMEYECEK

TEKNİK heyetin, Gençer'i zor durumda kalmaması halinde görev vermeyi düşünmüyor. Gençer'in gelecek sezona yüzde yüz hazır şekilde lige başlaması planlanıyor.

ÖZKÖYLÜ: ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

BURSA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay son haftalarda kalesine duvar ördü. Süper Lig'e emin adımlarla ilerleyen siyah-beyazlılar 4 maçta 1 gol yedi. Giresun'u dış sahada 2-1 yenerek seriye başlayan Altay, Tuzla'yı 5-0, Balıkesir ve Menemen'i de 3-0 yendi. Hem savunmasıyla hem de hücumuyla taraftarına güven veren siyah-beyazlılarda gözler Bursa maçına çevrildi. Teknik direktör Osman Özköylü zorlu bir sınava çıkacaklarını ancak takımına sonuna kadar inandığını söyledi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ