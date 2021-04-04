Altay’ın kozu Kralı

SPOR Toto 1. Lig'de zirve yolunda yarın Bursaspor'la kritik maçta karşı karşıya gelecek Altay'da gözler hücum oyuncularına çevrildi. Son 4 maçını kazanıp ağlara toplam 13 gol bırakan siyahbeyazlılarda özellikle Marco Paixao rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Son 2 yılın gol kralı olan 37 yaşındaki Portekizli bu sezon da fırtına gibi esti. İlerlemiş yaşına rağmen performansından bir şey kaybetmeyen Paixao, 27 maçta 19 gol atmasını bildi. Paixao, Altay'ın kazandığı son 4 karşılaşmada da 2 gol atıp 2 de asist yapmasını bildi. Başarılı oyuncu bu sezonda 19 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alıyor.

KAPPEL VE ERHAN'DA FORMDA

KAPPEL ise 23 maçta 6 gole imzasını koydu. Hollandalı son 4 maçta 2 gol attı. Altay'da Erhan Çelenk de skora direkt olarak 10 kez katkıda bulundu. İzmir ekibiyle 26 müsabakaya çıkan Erhan 5 kez ağları sarsıp 5 defa da gol pası verdi.