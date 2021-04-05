Haydi büyük Altay

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Altay deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Filiz'in yardımcılıklarını Ahmet Emin Tuğral ve Selahattin Altay yapacak. Zorlu 90 dakika TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Ligde son 4 maçını kayıpsız geçen Altay, deplasmanda oynadığı son 4 maçı da kazanma başarısını gösterdi.

TEK HEDEF GALİP GELMEK

Haftaya lider GZT Giresunspor'un 6 puan gerisinde giren Altay, Karadeniz temsilcisinin puan kaybettiği haftada Bursaspor'u yenerek liderle puan farkını düşürmek için sahaya çıkacak. İzmir ekibinde ülkesinin milli takımında Kovid-19 testi pozitif çıkan Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Gençer Cansev, Harun Alpsoy ve Çağlar Birinci Bursa deplasmanında forma giyemeyecek. 40 puanı bulanan Bursa'da ise cezalı Emirhan Altay'a karşı görev alamayacak. Ligin ilk yarında İzmir'de oynan maçı Altay 3-1 kazanmıştı.