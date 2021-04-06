Özköylü değiştirdi

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, son oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Menemenspor maçına göre kadroda iki değişiklik yaparak sahaya çıktı. Özköylü cezası biten Berkay Sülüngöz'ü sahaya sürerek İbrahim Öztürk'ü yanına çekti. Başarılı çalıştırıcı, Mehmet Erdem Uğurlu'nun yerine ise kadroda Cebrail Karayel'e görev verdi.

İzmir ekibinde sakatlıkları bulanan Gençer Cansev, Harun Alpsoy, Çağlar Birinci ve Özgür Özkaya sakatlıkları ile milli takımda kovid olan Poko kadroda yer almadı.

Öte yandan maç sonu açıklama yapan Özköylü şu ifadeleri kullandı: "Önemli, kendi sahasında etkili olan, lig boyu iyi işler yapan Bursaspor'a karşı kazandık. Ligin kilit maçlarından biriydi. Sonuna yaklaştığımız ligde bu 3 puanı getiren futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Artık önümüze bakacağız ve Boluspor maçına hazırlayacağız."