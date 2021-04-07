Altay’dan süper adım

SPOR Toto 1. Lig'de Bursaspor'u da deplasmanda 3-1 mağlup yenen Altay, 18 yıllık Süper Lig hasretine bu sezon son vermek için emin adımlarla ilerliyor. Üst üste 5'inci galibiyetini alan İzmir ekibi, ilk 2 için iddiasını ortaya koydu. Altay'ın ikinci Samsunspor'la arasındaki 1 puan farkı bulunuyor. Lider Giresunspor ile 4 puan fark kaldı. Altay son 5 maçında 16 gol atarak hücum hattıyla rakiplerine kordu saldı.

Siyahbeyazlılar kalesinde de sadece iki gol gördü. Siyah-beyazlılar, teknik patron Osman Özköylü'nün gelişiyle önemli bir çıkışa imza attı. Siyah-beyazlılar, ligin 23. haftasında Altınordu'ya yenildi. O maçtan sonra deplasmanda Giresunspor'u 2-1, sahasında Tuzla'yı 5-0, deplasmanda Balıkesir'i 3-0 ve Menemen'i 3-0 yendi.

ÖZKÖYLÜ ÇOK FARKLI

ALTAY'DA 21. haftada göreve gelen Teknik Direktör Osman Özköylü de takımının başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet alarak önemli başarıya imza attı. İzmir ekibinde, Bursa'da sarı kart gören Erhan cezalı duruma düştü. Erhan, Bolu maçında oynamayacak.

ÖZKÖYLÜ: "KİLİT MAÇLARI KAZANDIK"

ALTAY Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bursa deplasmanında ligin kilit maçlarından birini kazandıklarını söyledi. Özköylü, "Golü erken bulmanın etkisi ve skoru koruma psikoloji, Bursaspor'un oyunun içine girmesini sağladı. Kazanılan 3 puan çok değerli. Sonuna yaklaştığımız ligde 3 puanı getiren kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yolumuza inançla devam ediyoruz. Biz hep önümüze bakacağız" dedi.

TARİH YAZIYOR

SON iki sezonun gol kralı olan Marco Paixao bu sezon da krallıkta zirvede yer alıyor. Portekizli golcü siyah-beyazlı formayla çıktığı 97 maçta 72 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Yıldız futbolcu bu sezonda ligde krallık tacını takarsa üst üste 3. kez tacı takarak önemli bir başarının altına imza atacak.

Altay'da Paixao, Bursaspor'a attığı golle bu sezon ki gol sayısını 20'ye çıkardı. Portekizli forvetin en yakın takipçisi ise 14 golü bulunan Giresunsporlu Ibrahima Balde. Siyahbeyazlılar da bu sezon attığı 55 golle ligin en golcü takımı oldu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ