Şampiyonluk yarışı kızıştı

1. Lig'de, Süper Lig mücadelesi son 6 haftaya girerken büyük heyecana sahne oluyor. İlk 5 sıradaki takımlar ilk 2'den direkt üst lige çıkmak için amansız bir yarışın içinde yer alıyor.

Ligde 57 puanla Giresunspor lider durumda. 54 puanlı Samsunspor ikinci, 53 puana sahip Altay ise üçüncü basamakta yer alıyor. 52'şer puana sahip Adana Demirspor ve Altınordu da ilk 2 savaşının içinde. 48 puanla 6. sırada yer alan İstanbulspor ise Play-Off hattındaki yerini korumak için ter döküyor.

Altay ve Altınordu'nun ilk iki yarışı vermesi İzmirli futbolseverlere büyük bir heyecan veriyor. İki köklü kulüp, Süper Lig'e çıktığı takdirde gelecek sezon İzmir, Göztepe ile birlikte üç takımla mücadele etme hakkına sahip olabilecek.