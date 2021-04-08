İzmir ayağa kalktı

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışına ortak olan Altay ve Altınordu, sona yaklaşırken kentin Süper Lig umudu oldu. Bu sezon gösterdikleri performansla sürekli üst sıralarda yer alan köklü iki İzmir kulübü bitime 6 maç kala önemli bir avantaja sahip.

Nefeslerin tutulduğu yarışta, son 5 maçını kazanan Altay, 53 puanla ikinci olan Samsunspor'un 1 puan gerisinde. Ligde son 10 maçında 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Altınordu da 52 puanla ilk iki yarışının içinde yer alıyor. Ligde sona yaklaşılırken, Altay ve Altınordu 9 günde içinde önemli üç maça çıkacak.

Altınordu yoğun maç trafiğine 9 Nisan Cuma günü deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler daha sonra 13 Nisan Salı günü Bornova'da en önemli rakiplerinden Adana Demirspor'u ağırlayacak. Altınordu 18 Nisan Pazar günü ise Akhisar'a deplasmanda ter dökecek.

ALTAY'IN FİKSTÜRÜ GÜZEL

Altay ise 10 Nisan Cumartesi günü sahasında Bolu'yu ağırlayacak. Siyah-beyazlılar hafta içi mesaisinde 15 Nisan Carşamba'da Ankaraspor deplasmanına gidecek. İzmir ekibi, 19 Nisan Pazartesi ise sahasında Adanaspor ile kozlarını paylaşacak.

ÖZKÖYLÜ: ÇOK İSTİYORUZ

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü iyi bir hava yakaladıklarını belirtti. Özköylü; "Her maçımız final. Futbolcularım istekli ve hırslı. Bu camia hak ettiği yerlere gelecektir" diye konuştu.

EROĞLU: BU SEFER TAMAM

Çok iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Altınordu Teknik Direktöra Hüseyin Eroğlu, sezonu ilk 6 içinde bitirmek istediklerini söyledi. Oyuncularının sahada çok iyi mücadele ettiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz sistem takımıyız. Kime görev verirsek verelim gereğini yerine getiriyor. İnanıyorum ki kalan maçlarda da mücadelemizi ortaya koyup amacımıza ulaşırız" dedi