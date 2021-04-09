Altay, 1. Lig’deki en iyi sezonunu yaşıyor

SPOR Toto 1. Lig'de üçüncü sırada yer alan ve direkt Süper Lig'e çıkmak için gözünü ilk 2'ye diken Altay'da yarın sahasında ağırlayacağı Boluspor maçı hazırlıkları sürüyor. 1. Lig'de üçüncü sezonunu geçiren İzmir ekibi geride bıraktığı sezonların 28. haftalarına bakıldığında bu sezon en iyi dönemini yaşıyor. Siyah-beyazlılar, 2018-19'da 28. haftada 39 puanla 10. sırada yer alıyordu. 2019-20 sezonunda ise 28. haftaya bakıldığında Altay topladığı 43 puanla 7. basamakta bulunuyordu. Bu sezon ise siyah-beyazlılar topladığı 53 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, 18 yıllık Süper Lig hasretine bu sezon son vermeye çok yakın gözüküyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ