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zirve aşkıyla

ekibi, bugün sahasında saat 13.30’da ’u ağırlayacak. Zorlu mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak

Altay zirve aşkıyla

10.4.2021

TFF 1. Lig'de son 5 maçını kayıpsız geçen Altay, bugün evinde Boluspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçta Mert Güzenge düdük çalacak. Son 5 maçında 16 gol atıp, 2 gol yiyen Altay, son 6 haftaya 53 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlılar da cezalı Erhan Çelenk ve sakat Çağlar forma giyemeyecek. Konuk Boluspor ise 32 puanla 12. sırada bulunuyor. Bolu'da cezalı Aykut Demir ile Mustafa Çeçenoğlu dışında eksik yok. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Boluspor'u bu kez dize getirip 6'da 6 yapıp zirve yarışındaki takibini kayıpsız sürdürmek istiyor.
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