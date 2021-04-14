Altay tek yumruk oldu

1. Lig'de mücadele eden Altay, yarın Ankaraspor'a konuk olacak. Düşme hattındaki başkent ekibi son iki maçında Akhisarspor ve Adanaspor'u yenerek çıkışa geçti. Son maçında evinde Boluspor'a yenilerek ilk 2 yarışında ağır yara alan siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Teknik heyetin, çıkış içinde olan rakipleri karşısında takımı uyardığı öğrenildi. İzmir ekibinde cezası biten hücum oyuncusu Erhan Çelenk sahadaki yerini alabilecek. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, Boluspor önünde penaltıya neden olan kaleci Cihan Topaloğlu'na sahip çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Polonyalı kaleci Adam'a şans vermediğini belirten Özköylü, "Mağlubiyeti tek bir kişiye yüklemek doğru değil. Telafisi mümkün. Herkesin Play-Off için bile umutsuz olduğu noktadan ilk 2 için iddialı konuma geldik. Eleştirmek yerine oyunculara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.