Altay zirve aşkına

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Altay bugün çok kritik bir maça çıkacak. Son maçta evinde Boluspor'a 1-0 yenilerek ilk iki yolunda büyük bir yara alan siyah-beyazlılar, deplasmanda Ankaraspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak. İzmir ekibi, düşme hattındaki rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Altay deplasmanda oynadığı son 5 maçı kazanırken, Ankaraspor ise son karşılaşmada Akhisarspor ve Adanaspor'u yendi.

GENÇER CANSEV YOK, ERHAN ÇELENK VAR

ALTAY'DA Ankaraspor maçı öncesinde sakatlıktan çıkan Gençer Cansev, kadroya alınmazken, cezası biten Erhan Çelenk'in yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Ev sahibi Ankaraspor da ise sarı kart cezalısı Ercan Yazıcı forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında rakibini 3-0 yenen Altay, bir kez daha 3 puan hedefliyor.