Altay’ın tadı yok

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Çağdaş Altay **, Uygar Bebek **, Murat Şener **

ANKARASPOR: Osorio ** - Ali **, Gökhan **, Mudimu *** - Mahmut * (37 Mete **), Blagojevic ***, Barış ***, Samed Ali *** (81 Tuğrul ?), Erdem **, Sikiru ** (90 Bodul ?), Pedersen ***

ALTAY: Cihan * - Tolga **, Berkay **, Murat ** (69 İbrahim *) - Mehmet Erdem **, Thiam ** (68 Mossoro *), Scuk ** (60 Zeki *), Regattin ** (79 Ziya *), İlhan * (60 Deniz **) - Erhan *, Paixao *

GOLLER: Dk.9 Samed Ali, 25 Scuk, 50 Pedersen, 80 Deniz

SARI KARTLAR: Sikiru, Ali, Tuğrul (Ankaraspor) Murat, Zeki, (Altay)

Spor Toto 1. Lig'de ilk ikiye girme hesaplara yapan Altay dün kümede kalma hesapları yapan Ankaraspor önünde iki kez geriye düştüğü maçta berabere kaldı: 2-2. Son iki maçında 5 puan kaybeden İzmir ekibinin ilk ikiyle arasındaki puan farkı 4'e çıktı. 9'da sağdan Pedersen'in ortasında Samed Ali kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 14'te Regattin'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. 25'de Erhan'ın sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte seken topu Scuk arka direkte kafayla filelere yolladı: 1-1. 27'de Sikiru soldan çalımlarla ceza sahasına girdi. Sert şutunda top direk dibinden auta çıktı.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

50'de sol çaprazdan Blagojevic'in kullandığı serbest atışta iyi yükselen Pedersen kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 2-1. 80'de Erhan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta altı pasın içinde iyi yükselen Deniz Kadan'ın kafasında kaleci Osorio'nun müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-2. Son bölümlerde Altay'ın çabası galibiyet golünü getirmedi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

ALTAY'DA sezon başı kadrosuna kattığı ancak hiç bir resmi maçta forma şansı bulamayan Blagojevic dün Ankaraspor formasıyla eski kulübüne karşı rakip oldu. Başkent ekibinde 2016 ve 2019 yılları arasında Süper Lig'de 2.5 sezon görev yapan Regattin de dün Altay formasıyla Ankaraspor'a rakip oldu. Altay'ın başında görev yapan teknik patron Osman Özköylü de 2013-2014 ve 2018-2019 sezonlarında görev yaptığı Ankara ekibine karşı dün rakip oldu.

ÖZKÖYLÜ'DEN DEĞİŞİM

ALTAY Teknik Direktörü Osman Özköylü, son maçında sahasında Boluspor'a 1-0 yenilen kadrodan iki değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekibin deneyimli teknik patronu, kart cezası biten Erhan Çelenk'i 11'de sahaya sürürken, geçen hafta sahaya sürdüğü Ziya Alkurt'u yedek soyundurdu. Özköylü, sakatlığı bulunan Kappel'i kadroya almazken Ankaraspor önünde İlhan Depe'ye şans verdi. Devre arasında İzmir ekibine transfer olan İlhan dün ilk kez Altay formasıyla 11'de sahaya çıkmış oldu. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bolu önünde penaltıyı yaptırdığı için taraftarın eleştiri oklarına hedef olan kaleci Cihan'ı kesmedi. Cihan, Başkent deplasmanında 11'de sahaya çıktı. Milli Takım kampında kovid-19 kapan Poko ise uzun bir aradan sonra dün ilk kez kadroda yer aldı.

HAYRİ ÜLGEN'DEN MİNİ YORUM

ALTAY KENDİNİ YAKTI

ALTAY ilk ikiyi kaybetti. Beş maç üst üste kazandıktan sonra artık bu Altay'ın ilk iki için favori ekip olduğunu söyleyenler yanıldı. Çünkü bu ligde üst üste galip geldikten sonra seri yakalayan takımlar bir düşese geçiyor. İşte Giresunspor bunun en büyük örneği. Altay son iki maçta bireysel olarak kanatları kullanamayınca 5 puan kaybederek büyük bir şansı elinin tersiyle itti. Şampiyonluk adayı Altay, Boluspor ve Ankaraspor gibi takımlara 5 puan kaybediyorsa bunun en büyük suçlusu teknik direktör Osman Özköylü'dür. Ben yıllardır bu ligi takip ediyorum. Osman Özköylü'yü çok severim. Boluspor ve Ankaraspor iki kanadı kapatıp, defansı da yakın oynatınca Altay'dan istediklerini aldı. Şu bir gerçek ki son 5 maçı kazandıktan sonra oynadığı oyunla herkesin favori gösteridiği Altay'ın bu kayıplarla ilk iki şansını kaybetti ve bu hiç de iyi olmadı. Çünkü Play-Off maçları daha zordur.