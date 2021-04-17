Altay’da Kappel krizi

TFF Birinci Lig'de Play- Off hattında yer alan ve son Ankaraspor beraberliği ile morali bozulan Altay'da Leandro Kappel krizi yaşandı. Geçtiğimiz gün deplasmanda oynanan Ankaraspor karşılaşmasının kadroda yer almayan Hollandalı kanat oyuncusunun alacaklarının eksik ödendiğini ileri sürerek kulübe bir ihtarname yolladığı öğrenildi.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

FUTBOLCUNUN avukatıylı görüşen yönetimin Leandro Kappel'e ihtarnameyi geri çektirdiği öne sürüldü. Ancak siyahbeyazlı yönetimin Kappel'i hareketi sebebiyle Ankara kafilesine dahil ettirmediği bildirildi. Yönetim sorunu çözüp Leandro Kappel kadro dışı bırakılmazken başkent deplasmanında kaybedilen çok önemli iki puanın ardından taraftarların da sosyal medyadan Kappel'i eleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.



ÖZKÖYLÜ'NÜN GÜVENİ TAM

BEKLENMEYEN kayıplar yaşayan siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala ilk 2 hedefinden uzaklaştı. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Ankaraspor önünde sayısız pozisyon kaçırdık. İlk 2 iddiamız yara aldı. Ama Play-Off'un içindeyiz. Bu Play- Off'tan bir takım çıkacak. Eğer o olması gerekiyorsa onu başarmak için uğraşacağız" şeklinde konuştu.