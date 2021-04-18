  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay evinde çıkış peşinde

Altay evinde çıkış peşinde

TFF 1'inci Lig'de son 2 haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yarışında 2'nci sıraya yükselme fırsatını kaçıran Altay, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren karşısında tekrar çıkış arayacak.

Altay evinde çıkış peşinde
DHA

18.04.2021, 11:20

İzmir temsilcisi ligde son 4 haftaya 54 puanla 4'üncü; Adana ekibi ise 34 puanla 13'üncü basamakta girdi. İlk yarıda Altay, rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Ankaraspor deplasmanına götürülmeyen Hollandalı Kappel'in şikayetini geri çekmesi üzerine Adanaspor maçında yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. İzmir ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2017-18 sezonunda çalıştırdığı Adanaspor'a bu kez rakip olacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay evinde çıkış peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.