Altay’da Mossoro kayıp

TFF Birinci Lig'de son 2 maçından 1 puan çıkararak ilk 2 yarışında yara alan Altay'da Brezilyalı Mossoro yedek kulübesini mesken tuttu. İzmir ekibinin ara transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Göztepe'den 2 yıllığına kadrosuna kattığı 37 yaşındaki Sambacı, son 7 karşılaşmada ilk 11 yüzü göremedi. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçın 4'ünde ilk 11'de yer alan tecrübeli 10 numara, gol atma başarısı gösteremezken, 3 asistle takımına katkı sağladı. İzmir ekibinin teknik direktörü Osman Özköylü, çok büyük umutlarla transfer edilen Mossoro'nun yerine genellikle oyun kurucu pozisyonunda Fas asıllı Fransız futbolcu Regattin'e görev verdi.

YILLARDIR TÜRKİYE'DE

2014 yılında beri Türkiye'de futbol oynayan Brezilyalı oyuncu uzun yıllar Medipol Başakşehir'de forma giydi. Büyük umutlarla transfer edilen 37 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Altay'da beklentileri bir türlü karşılayamadı. Uzun yıllar Portekiz'in Braga takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu Türkiye'de ilk kez Altay formasıyla Spor Toto 1. Lig'de forma giyiyor. Deneyimli oyuncu Türkiye'de Süper Lig'de Başakşehir ve Göztepe formalarıyla 189 mücadelede forma giydi. 21 kez rakip fileleri havalandırırken 31 golün pasını verme başarısını gösterdi. Henüz Altay formasıyla gol atamayan Mossoro, kariyerinde 54 gole imza atarken 69 asist yaptı.