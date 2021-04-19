Altay Adana’yı ağırlıyor

TFF 1.Lig'de son 2 haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig yarışında 2. sıraya yükselme fırsatını kaçıran Altay, bugün sahasında Adana'ya karşı ter dökecek. Bornova Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Maç TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılar ligde son 4 haftaya 54 puanla 4'üncü, Adana ekibi 34 puanla 13'üncü olarak girdi. İlk yarıda Altay, rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.



KAPPEL 11'DE BAŞLAYACAK

Kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Ankaraspor deplasmanına götürülmeyen Hollandalı Kappel'in şikayetini geri çekmesi üzerine Adanaspor maçında yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. İzmir ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, 2017-18 sezonunda çalıştırdığı Adanaspor'a bu kez rakip olacak.