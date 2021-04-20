Altay’ın yüzü güldü

TFF 1. Lig'de Play- Off hattında yer alan Altay, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Son iki maçından bir yenilgi, 1 beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, 2 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. 20'de ceza sahasına giren Kappel'e Ömer'in arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Regattin, İzmir ekibini öne geçirdi: 1-0. 31'de Adanaspor'un kazandığı frikikte topun başına geçen Celil, şık bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeden filelere yolladı: 1-1. 41'de Cihan'ın degajında topla buluşan Erhan sol çaprazdanceza sahasına girip çizgiye kadar indi, bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 59'da Thiam, karşı karşıya kaldığı kaleci Karacic'i plase bir vuruşla avladı: 3-1.

DİREĞE TAKILDI

71'de Deniz'in pasında Erhan'ın şutu direkte patladı. 90+3'te soldan Mehmet Erdem'in ortasında altı pasta bulunan Marco Paixao maçın skorunu belirledi: 4-1.



PAİXAO TARİHE GEÇTİ

ALTAY'IN Adanaspor'u 4-1 yendiği maçta son golü atan tecrübeli golcü Marco Paixao, siyahbeyazlı ekibin tarihine bir kez daha geçti. Altay formasıyla ilk yılında 29, ikinci yılında 22 gol atarak iki kez gol kralı olan, bu sezon da attığı 21 golle yine zirvede yer alan Portekizli forvet, 100. maçında bir gol daha attı. Marco Paixao, kulüp tarihinde 146 gol atan Mustafa Denizli'nin ardından toplamda attığı 73 golle ikinci sıraya yerleşti. Yıldız golcü, 72 golü bulunan Reha Kapsal'ı da geride bıraktı. Tecrübeli golcü maçın bitiminde sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.



ÖZKÖYLÜ ÇOK MUTLU

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, Adanaspor karşısında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. İki maç sonra kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özköylü, "Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Yarışı sonuna kadar sürdüreceğiz. Altay'ın Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz. Galibiyetlerin devamını da getireceğiz" dedi.