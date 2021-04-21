Altay’dan ince hesap

Bolu ve Ankara maçlarında 5 puan kaybeden Altay, 4-1'lik Adanaspor galibiyetle kendine geldi. Altay, ligde bitime 3 hafta kala ilk iki şansını matematiksel olarak devam ettiriyor. 57 puanla dördüncü sırada bulunan Altay, 63 puanlı lider Giresun ve 61 puanlı A.Demir ile Samsunspor'u takibini sürdürüyor.

FİNALLERE ALIŞIKLAR

Teknik Direktör Osman Özköylü, "Matematiksel olarak ilk 2 şansımız hala devam ediyor. Futbolda olmaz diye bir şey yok" dedi. Altay, 1. Lig'de 4 kez Play-Off oynadı. İzmir ekibi, 3 kez final oynarken, 2009-10 sezonunda grup aşaması ikinci tamamladı. Siyah-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda Ordu'yu 1-0 yenip finale çıktı. Finalde Sakarya'ya 4-1 kaybetti. 2006- 2007 sezonunda Malatya'yı eleyen İzmir ekibi adını finale yazdırdı. Kasımpaşa ile 3-3 biten maç sonunda penaltı atışlarıyla (4-3) Süper Lig'e çıkamadı.

2008-2009 sezonunda uzatmaları 1-1 biten maçta Kasımpaşa'ya (4-2) penaltı sonunda yenilerek hüsran yaşadı. 2009-2010 sezonunda Yükselme Grubu'nda 7 puanla Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Konya'nın ardından 5 puanla 2. bitirdi. Siyah-beyazlılar, yükselme grubunda KSK ve Konya ile berabere kalıp, Adana'yı 2-1 mağlup etmişti. Altay 2002-2003 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra çıkmak istiyor.

NEFESLERİ KESEN BİR MÜCADELE

TFF 1. Lig'de ilk 3 sırada bulunan Giresunspor, Adana Demir, Samsunspor ve Altay, doğrudan Süper Lig'e yükselme umutlarını son 3 haftaya taşıdı. Son 3 haftaya 63 puanla lider durumda giren Giresun, Adana Demir ve Samsunspor'un ikişer puan önünde yer alıyor. 3 takımlardan sonra 57'şer puanlı Altay ve İstanbulspor ile 53 puana sahip Altınordu, Play-Off barajında yer alıyor. Bu takımları da 49 puanla Ankara Keçiörengücü izliyor.

ALKIŞLAR POKO'YA

Altay'ın devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Gabonlu oyuncu Poko, siyah-beyazlı formayla Adanaspor önünde ilk maçına çıktı. Deneyimi oyuncu gösterdiği performansla alkış aldı. İlk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 183 gün sonra yeşil sahalara dönmüş oldu. Maçta 90 dakika boyunca sahada kalan Poko, 102 kez topla buluşurken yüzde 84,9 pas ortalamasıyla oynadı. Maç içerisinde 5 kez ikili mücadele kazanan Gabonlu orta saha oyuncusu, 2 kez de rakiplerinden top çaldı.

PAİXAO YİNE REKORA KOSUYOR

ALTAY'IN Portekizli gol kralı Marco Paixao, üst üste üçünücü kez gol kralı olmaya hazırlanıyor. Başarılı santrfor, gol krallığı yarışındaki liderliğini koruması halinde 1. Lig'de üst üste 3. kez gol kralı olan tek isim olacak. 2018/2019 sezonunda transfer olduğu Altay'da 29 gol atarak lig rekorunu kırarak gol kralı olan Portekizli, 2019-20 sezonunda da 22 gol atarak yine gol kralı unvanını elde etmişti. Ligde şu ana kadar oynanan 31 maçta 21 kez fileleri havalandıran Paixao, en yakın rakibi olan Giresunsporlu Balde'nin 4 gol önünde yer alıyor. Paixao, Altay formasıyla çıktığı 100 maçta 73 gol ve 10 asistlik performansıyla kulüp tarihine de geçti.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ