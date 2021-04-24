Altay’da sarı alarm

Adanaspor'u yenerek üç puanla tanışan siyah-beyazlılar, Ege derbisinde kümede kalma savaşı veren rakibini yenerek direkt Süper Lig'e çıkma şansını son iki haftaya taşımak istiyor. Altay'da zorlu Akhisarspor maçı öncesinde teknik heyet sarı kart sınırında yer alan oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Siyah-beyazlı ekipte orta sahanın değişilmez isimleri Thiam, Scuk, sol bek Mehmet Erdem ve son zamanlarda yedek oturan stoper Lokman Gör sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Ege derbisinde kart görmeleri halinde bir sonraki hafta İstanbul'da oynanacak olan Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

CENK ÖZKAÇAR TARİHE GEÇTİ

ALTAY'IN altyapısından yetişip, 2020 Ağustos ayında Fransa ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar, önceki gün A takımla ilk maçına çıkarak İzmir ekibini gururlandırdı. Fransız takımının evinde Monaco'ya 2-0 yenildiği Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde 80'de oyuna giren 20 yaşındaki stoper, Olympique Lyon'da forma giyen ilk Türk oyuncu oldu. Cenk, Lyon'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

ALSANCAK'TA BAYRAK ŞOV

18 yıllık Süper Lig hasretine bu sezon son vermek isteyen Altay'da taraftarlar takıma destek vermek için seferberlik başlattı. Pandemi önlemlerinden dolayı maçların seyircisiz oynandığı sezonda, siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını destek vermek için Alsancak'ı dev siyah-beyaz bayraklarla donattı. 'Altay Alsancak Stadı, Süper Lig'e Geri Dönüyoruz' yazılı dev bayraklar başta Kıbrıs Şehitleri Caddesi olmak üzere Alsancak'ın her noktasına asıldı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ