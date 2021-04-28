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Haberler Altay Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacak

, ile bugün sözleşme imzalayacak

. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile bugün sözleşme imzalayacağını duyurdu. Denizli Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacak

28.04.2021, 12:06

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan Mustafa Denizli ile bugün saat 15.00'de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

Mustafa Denizli Altay'a geri dönüyor

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