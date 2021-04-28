Mustafa Denizli resmen Altay'da

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, TFF 1. Lig ekibi Altay'ı çalıştıracak.

İzmir temsilcisi Denizli ile anlaşma sağlandığını resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada "Evine Hoş Geldin Büyük Mustafa" ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, dün Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.

Mustafa Denizli, efsanesi olduğu kulübün çağrısına kayıtsız kalamayarak verilecek maaşın Mehmetçik Vakfı ve Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı'na bağışlanması şartıyla göreve geleceğini ifade etmişti. Bugün ise Altay Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaştığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Evine hoş geldin büyük Mustafa" ifadelerine yer verdi.



Mustafa Denizli, bugün saat 15.00'te Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne gelerek kendisini 38 yıl sonra siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.